В Твери загорелся торговый центр

БРЯНСК, 20 авг – РИА Новости. Пожар возник утром в понедельник в торговом центре в Твери, по предварительным данным, из-за короткого замыкания электропроводки, он уже локализован, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в Твери на улице Можайского поступило в оперативную дежурную смену МЧС в 04.32 мск в понедельник. На место пожара выехали отделения пожарно-спасательной части.

"На данный момент возгорание на площади 250 квадратных метров локализовано. Общая площадь торгового центра – 1500 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки", — сказал собеседник агентства.

Как уточнили в ведомстве, возгорание возникло на пустующей площадке в торговом центре. Ранее там был расположен магазин "Тележка".