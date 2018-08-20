В Югре в ДТП пострадали четыре человека

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 авг — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое маленьких детей, пострадали при столкновении иномарки и "Газели" в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает в понедельник региональное управление ГИБДД.

Авария, по данным ведомства, произошла в воскресенье около полудня по местному времени на четвертом километре дороги Нягань – Унъюган. Водитель за рулем Mitsubishi Lancer, как отмечается, допустил выезд на "встречку", где иномарка столкнулась с машиной "ГАЗ 278814".

"В результате ДТП водитель Mitsubishi и его пассажиры, двое детей 2016 и 2017 годов рождения и женщина 1996 года рождения, получили травмы", — говорится в сообщении.

Сотрудники автоинспекции полагают, что столкновение автомобилей произошло из-за того, что водитель иномарки не учел скорость движения, дорожные условия и состояние своего транспортного средства.