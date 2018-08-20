На Алтае туристка утонула во время сплава на резиновой лодке

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Жительница Барнаула утонула на Алтае, сплавляясь по реке Катунь на резиновой лодке, начата проверка, сообщает региональное следственное управление СК.

"Вечером 18 августа 2018 года в Алтайском районе в реке Катунь утонула 22-летняя жительница города Барнаула", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, туристы из Барнаула разбили палаточный лагерь на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь". Они привезли с собой резиновую лодку, на которой стали сплавляться по Катуни. Лодку, в которой находилось шесть человек, отнесло течением к лежавшему в воде дереву, отчего она лопнула. Одна из туристок утонула.

Добавляется, что следователи начали проверку по факту инцидента.