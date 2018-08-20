Бывший топ-менеджер омской "дочки" Газпрома получил пять лет колонии

НОВОСИБИРСК, 20 авг – РИА Новости. Суд в Омске в понедельник дал бывшему заместителю гендиректора ЗАО "Газпром межрегионгаз Омск" Сергею Подольному 5 лет лишения свободы, а его знакомой Алене Бабий 3,5 года колонии за хищение более 200 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона.

"Суд назначил наказание бывшему заместителю генерального директора ЗАО "Газпром межрегионгаз Омск" в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей, другой подсудимой – три года шесть месяцев лишения свободы со штрафом 300 тысяч рублей. Отбывать наказание в виде лишения свободы постановлено в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Подольный и Бабий обвинялись в том, что в 2010-2014 годы ввели в прямую схему поставки газа между ЗАО "Газпром межрегионгаз Омск" и ООО "Омсктехуглерод" номинальные организации, что значительно повысило отпускную цену топлива. По данным ведомства, разницу между реальной и отпускной стоимостью газа фигуранты дела присваивали себе.

Ранее в СК РФ сообщали, что полученные деньги мошенники обналичивали через кредитные учреждения и фирмы-однодневки. Всего, по версии следствия, обвиняемые похитили более 200 миллионов рублей. Оба фигуранта обвинялись по статье УК РФ "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

"Кроме того, суд удовлетворил требования представителя потерпевшего о взыскании причиненного материального ущерба в полном объеме. После оглашения приговора фигуранты уголовного дела заключены под стражу. Судебный акт не вступил в законную силу", — добавили в прокуратуре.