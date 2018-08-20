Хабаровчанку осудили на восемь лет за мошенничество в крупном размере

ХАБАРОВСК, 20 авг — РИА Новости. Суд в Хабаровске признал местную жительницу виновной в 59 фактах мошенничеств с ущербом в 56 миллионов рублей, она приговорена к восьми годам колонии, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.

Установлено, что 31-летняя осужденная представлялась госслужащей и предлагала своим знакомым выгодно вложить деньги. В частности рассказывала, что она может продать валюту по курсу ниже банковского. Кроме того, предлагала войти в состав участников социальной программы по строительству жилья. Для этого нужно лишь внести предоплату на ее банковский счет. Один из потерпевших за возможность улучшить свои жилищные условия перечислил ей около одного миллиона рублей. В другом случае хабаровчанка перевела 1,2 миллиона рублей.

Отмечается, что среди потерпевших учителя, военнослужащие, предприниматели. Для большей убедительности женщина назначала встречи возле различных госучреждений. Все договоренности носили устный характер, никаких документов она не подписывала. На самом деле женщина государственные посты не занимала, не работала, полученные деньги тратила на заграничные поездки, приобретение элитного автотранспорта и аренду престижного жилья. Было возбуждено дело по статье "мошенничество", ее задержали и отправили под домашний арест.

"Доказана причастность подсудимой к 59 эпизодам хищения денежных средств. Суммарный ущерб от противоправной деятельности злоумышленницы составил порядка 56 миллионов рублей. Железнодорожный районный суд Хабаровска признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии общего режима. Исполнение приговора отсрочено на 13 лет и девять месяцев до достижении младшим ребенком фигурантки 14-летнего возраста", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за шесть месяцев предварительного следствия истребованы и проанализированы банковские документы, проведена серия очных ставок и иные следственные действия. Общий объем уголовного дела составил 13 томов. На дорогостоящую иномарку осужденной и другое имущество наложен арест.