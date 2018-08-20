В Забайкалье оценили ущерб дорогам от паводков

Сотрудники МЧС на затопленной в результате паводка улице в Чите. 11 июля 2018. Архивное фото

Сотрудники МЧС на затопленной в результате паводка улице в Чите. 11 июля 2018. Архивное фото

КРАСНОЯРСК, 20 авг — РИА Новости. Специалисты предварительно оценили в 860 миллионов рублей сумму ущерба, которую паводки нанесли дорожной отрасли Забакальского края, сообщает в понедельник в пресс-служба главы Забайкалья.

По ее данным, оценкой последствий паводков во всех 19 районах Забайкалья занимается рабочая группа Федерального дорожного агентства и сотрудников краевого министерства территориального развития.

"По предварительной оценке, в области дорожного хозяйства паводком нанесен ущерб в сумме 860 миллионов рублей. Из бюджета Забайкальского края на аварийно-восстановительные работы в рамках ЧС предусмотрено 104 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что стихия повредила 156 километров дорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения во всех 19 районах края. Повреждено и разрушено 50 мостов. По информации регионального министерства территориального развития, на сегодняшний день все населенные пункты региона доступны для транспорта.

"Движение восстановлено на 71 из 72 участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, за исключением проезда по мосту через реку Чита (обход к городу Чита)…в настоящее время подготовлено техническое задание на проектно-изыскательские работы по его восстановлению, в том числе предпроектное обследование сооружения", — сообщает пресс-служба.

По данным властей, стоимость проектно-изыскательских работ составляет порядка 5 миллионов рублей. Временный мост планируется запустить летом 2019 года, полностью завершить восстановительные работы мостового сооружения — в 2020 году.

Паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля. В Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года. В Забайкалье были подтоплены 38 населенных пунктов, 776 жилых домов, 2030 приусадебных участков, 2749 дачных участков, 28 придомовых территорий многоэтажных домов.