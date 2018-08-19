В Чебоксарах "Газель" врезалась в троллейбус, есть пострадавшие

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг — РИА Новости. Автомобиль "Газель Некст" врезался в троллейбус в Чебоксарах: получили травмы водитель троллейбуса, кондуктор и двое пассажиров, сообщает МВД по Чувашии.

Авария произошла на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах в субботу в 14.10 мск.

"В троллейбус, остановившийся для высадки пассажиров, врезалась "Газель Некст" под управлением 40-летнего чебоксарца. В аварии различные травмы получили 31-летний водитель и 52-летняя кондуктор, а также два пассажира троллейбуса", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение водителем "Газели" безопасной дистанции. Обстоятельства аварии уточняются.