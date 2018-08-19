В Чувашии свадебный кортеж попал в ДТП

На месте ДТП с автомашиной из свадебного кортежа в Чувашии. 19 августа 2018

На месте ДТП с автомашиной из свадебного кортежа в Чувашии. 19 августа 2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг — РИА Новости. Пассажир автомобиля свадебного кортежа погибла при столкновении с грузовиком на дороге под Чебоксарами, сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

Авария произошла возле деревни Мачамуши Вурнарского района в субботу в 11.30 мск.

"Одна из машин свадебного кортежа, следовавшего в сторону Чебоксар, выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с грузовым "Мерседесом". По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада-Приора" пытался совершить обгон, но не успел завершить маневр. Молодой человек с травмами был доставлен в больницу, девушка, сидевшая рядом с ним, скончалась на месте ДТП. Обстоятельства аварии выясняются", — говорится в сообщении.