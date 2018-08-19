В Петербурге задержали мужчину, открывшего стрельбу на набережной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг — РИА Новости. Полиция Петербурга задержала мужчину, который открыл стрельбу из травматического пистолета на набережной Мартынова, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального ГУ МВД.

Сообщение о хлопках у дома 6 по набережной Мартынова поступило в полицию Петроградского района в субботу около 9 утра.

"Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу и задержали 49-летнего гражданина, у которого был изъят травматический пистолет. Гражданина доставили в территориальный отдела полиции, где в отношении него были составлены административные протоколы", — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.