В Петербурге задержали мужчину, открывшего стрельбу на набережной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг — РИА Новости. Полиция Петербурга задержала мужчину, который открыл стрельбу из травматического пистолета на набережной Мартынова, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального ГУ МВД.
"Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу и задержали 49-летнего гражданина, у которого был изъят травматический пистолет. Гражданина доставили в территориальный отдела полиции, где в отношении него были составлены административные протоколы", — говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.