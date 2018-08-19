На Ставрополье задержали группу наркоторговцев

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Ставропольские полицейские вместе с сотрудниками ФСБ задержали 12 членов преступной группы, включая ее организатора, которые сбывали синтетические наркотики в Карачаево-Черкесии, в Ставропольском и Краснодарском краях, возбуждены уголовные дела, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны все члены преступного сообщества. Девять из них, в том числе организатор, заключены под стражу, троим судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — сказала она.

Следователи установили, что организатор, находясь за пределами РФ, через интернет привлек 11 человек к распространению наркотиков посредством "закладок". Как сообщается, в ходе обыска по месту проживания подозреваемых и тайников было изъято более 15 килограммов наркотиков.