В Москве нашли тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Москве на Башиловской улице нашли тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

По его словам, их нашли на Башиловской улице, дом 1, у магазина "Магнолия". "По предварительным данным, мужчина и женщина ранее состояли в браке", — сообщил собеседник агентства.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова подтвердила факт происшествия, сообщив, что следователи возбудили уголовное дело и работают на месте. Обстоятельства случившегося, по её словам, выясняются.