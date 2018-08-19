На Камчатке проводят проверку после гибели туристки из Барнаула

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг — РИА Новости. Доследственная проверка по факту смерти туристки из Барнаула в районе Авачинского перевала организована на Камчатке, сообщает краевое следственное управление СК РФ.

Ранее краевое правительство информировало, что трагедия произошла вечером в субботу. В районе Авачинского перевала 34-летней туристке из Барнаула, которая путешествовала в составе организованной группы, стало плохо. Позднее дежурившая в том районе бригада скорой помощи констатировала смерть женщины. По предварительным данным, туристка умерла от переохлаждения. В воскресенье спасатели планируют эвакуировать других участников группы — 16 человек — в город Елизово, где их разместят в гостинице. Путешествие было организовано красноярским туристическим клубом "Три коня".

"В ходе осмотра тела женщины следов насильственной смерти не обнаружено. Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные неотложные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе обстоятельств организации и оказания туристических услуг", — говорится в сообщении СК.

По уточнённой информации ведомства, женщине было 35 лет. Туристическая группа путешествовала по маршруту "Тихоокеанское кольцо", выйдя из места ночевки в районе "Аагские нарзаны". Дневной переход составил около 20 километров.

Ранее сообщалось, что в эти дни Камчатка находится во власти циклона. В районе Авачинского перевала фиксировались дождь со снегом и сильный ветер.