Пассажиров, попавших в ДТП на Ставрополье, разместили в доме культуры

ПЯТИГОРСК, 19 авг — РИА Новости. Пассажиры автобуса, которые не пострадали в результате столкновения с "КамАЗом", доставлены в пункт временного размещения в Андроповском районе Ставрополья, сообщает управление ГИБДД по региону.

Ранее в пресс-службе главного управления МЧС России по Ставропольскому краю сообщили, что рейсовый автобус маршрутом Тбилиси-Краснодар и "КамАЗ" столкнулись на трассе "Кавказ" в Андроповском районе на Ставрополье. По информации регионального управления ГИБДД, в результате ДТП погибли двое. По данным Единой диспетчерской службы района, в больницах находятся 15 человек, семеро из которых в тяжелом состоянии или состоянии средней тяжести.

"Пассажиры автобуса, не пострадавшие в ДТП, доставлены в село Куршава, где в местном доме культуры развернут пункт временного пребывания людей", — говорится в сообщении.

Как отметили в главном управлении МЧС по Ставропольскому краю, в пункте временного размещения находится 24 человека.