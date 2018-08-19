Число пострадавших в ДТП на Ставрополье увеличилось до 15 человек

ПЯТИГОРСК, 19 авг — РИА Новости. В результате столкновения автобуса, следовавшего из Тбилиси в Краснодар, с "КамАЗом" на Ставрополье пострадали 15 человек, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе Андроповского района края, еще два человека, по данным ГИБДД, погибли.

Ранее в пресс-службе главного управления МЧС России по Ставропольскому краю сообщили, что рейсовый автобус Setra маршрутом Тбилиси-Краснодар и "КамАЗ" с прицепом столкнулись на трассе "Кавказ" в Андроповском районе на Ставрополье.

"В больницу Невинномысска, где находились семеро пострадавших, доставлена еще одна женщина. Это в основном те, кто в тяжелом состоянии или средней тяжести. В травмцентр в Пятигорске направлены семь человек – те, у кого порезы, ушибы, не тяжелые травмы", — уточнили в диспетчерской службе.

Остальных пассажиров временно разместили в доме культуры в селе Куршава.

Движение на месте ДТП затруднено.