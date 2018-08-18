На Урале столкнулись три легковушки и грузовик

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг — РИА Новости. Три легковых автомобиля и грузовик в субботу столкнулись на 303 километре автодороги Пермь – Екатеринбург, в результате ДТП есть пострадавшие, сообщает ГУМЧС по Свердловской области.

"В 22.29 местного времени (20.29 мск) поступило сообщение о ДТП: Свердловская область, Первоуральский городской округ, автодорога Пермь — Екатеринбург, 303 километр с участием четырех автомобилей — ZAZ Chance, "ВАЗ 2107", Chevrolet Lacetti и грузового автомобиля (марка устанавливается)", — говорится в сообщении.

В результате ДТП грузовой автомобиль загорелся. Пожарные быстро справились с огнем, после чего отбуксировали транспортное средство на обочину. При помощи гидравлических инструментов пожарные деблокировали пострадавших из поврежденных автомобилей, уточнили в ведомстве.

В ликвидации последствий ДТП задействованы две единицы пожарно-спасательной техники и пять человек личного состава. Движение транспорта в районе ДТП временно затруднено. Обстоятельства ДТП выясняет ГИБДД, добавили в ГУМЧС.