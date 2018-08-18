В Воронеже похоронили погибшего в Таджикистане альпиниста

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Похороны альпиниста Тимура Барабанова, погибшего в горах Таджикистана при аварии вертолета, прошли в субботу на Буденновском кладбище в Воронеже, сообщила РИА Новости в субботу председатель воронежской Федерации альпинизма Екатерина Данилкова.
"Сначала было прощание в восьмой, потом в час дня прошли похороны на Буденновском кладбище. И сейчас проходят поминки в клубе горных видов спорта. Порядка 200 человек нас собралось – коллеги, друзья, родные, все провожают в последний путь", — сказала Данилкова.
Ранее сообщалось, что федерация открыла сбор средств для семьи Тимура. Средства перечисляют на счет его сестры и непосредственно федерации.
"Сестру по поводу финансового вопроса я не беспокою. А про нас могу сказать, что мы получили порядка 100 тысяч рублей", — отметила собеседница, добавив, что транспортировка тела на родину и похороны обошлись в гораздо большую сумму.
Похороны еще одного погибшего, Руслана Тараканова из Екатеринбурга, предварительно намечены на 21 августа, сообщил РИА Новости ранее в пятницу представитель Федерации альпинизма Свердловской области.