В Воронеже похоронили погибшего в Таджикистане альпиниста

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Похороны альпиниста Тимура Барабанова, погибшего в горах Таджикистана при аварии вертолета, прошли в субботу на Буденновском кладбище в Воронеже, сообщила РИА Новости в субботу председатель воронежской Федерации альпинизма Екатерина Данилкова.

Тела трех погибших в Таджикистане альпинистов утром в пятницу были отправлены из Душанбе на родину. Тело Барабанова сопровождала его сестра.

"Сначала было прощание в восьмой, потом в час дня прошли похороны на Буденновском кладбище. И сейчас проходят поминки в клубе горных видов спорта. Порядка 200 человек нас собралось – коллеги, друзья, родные, все провожают в последний путь", — сказала Данилкова.

Ранее сообщалось, что федерация открыла сбор средств для семьи Тимура. Средства перечисляют на счет его сестры и непосредственно федерации.

"Сестру по поводу финансового вопроса я не беспокою. А про нас могу сказать, что мы получили порядка 100 тысяч рублей", — отметила собеседница, добавив, что транспортировка тела на родину и похороны обошлись в гораздо большую сумму.

Вертолет Ми-8 с 15 альпинистами и тремя членами экипажа в воскресенье совершил жесткую посадку в горах. Альпинисты возвращались в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоили Сомони — высочайшую точку бывшего СССР. На борту вертолета находились 13 россиян, белорус и испанец, экипаж состоял из граждан Таджикистана. Погибли трое альпинистов-россиян и два летчика. В числе погибших — 32-летний житель Воронежа Тимур Барабанов. У него остались отец и сестра.

Похороны еще одного погибшего, Руслана Тараканова из Екатеринбурга, предварительно намечены на 21 августа, сообщил РИА Новости ранее в пятницу представитель Федерации альпинизма Свердловской области.