Под Астраханью сел на мель танкер, перевозивший топливо из Туркмении

ВОЛГОГРАД, 18 авг — РИА Новости. Танкер "Волгонефть-165", который перевозил дизельное топливо из Туркмении в Грузию через Астрахань, сел на мель в Енотаевском районе Астраханской области, утечки нефтепродуктов нет, сообщает в субботу ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о том, что судно село на мель возле села Никольское Енотаевского района в экстренные службы поступило в 12 часов по московскому времени. На борту танкер "Волгонефть-165" находится 4,639 тысячи тонн дизельного топлива.

"Пробоин нет, утечки нефтепродуктов нет, судовой ход не нарушен. На судне находится 11 человек (запас еды 15 суток). Пострадавших нет. Маршрут следования Туркмения – г. Астрахань (РФ) — Грузия", — говорится в сообщении ГУ МЧС по Астраханской области.

По информации спасателей, владелец танкера — ярославская компания ООО "Ярбункер".

"Судовладельцем организовано привлечение буксира из Волгограда", — поясняет МЧС.