Под Астраханью сел на мель танкер, перевозивший топливо из Туркмении

ВОЛГОГРАД, 18 авг — РИА Новости. Танкер "Волгонефть-165", который перевозил дизельное топливо из Туркмении в Грузию через Астрахань, сел на мель в Енотаевском районе Астраханской области, утечки нефтепродуктов нет, сообщает в субботу ГУ МЧС по региону.
"Пробоин нет, утечки нефтепродуктов нет, судовой ход не нарушен. На судне находится 11 человек (запас еды 15 суток). Пострадавших нет. Маршрут следования Туркмения – г. Астрахань (РФ) — Грузия", — говорится в сообщении ГУ МЧС по Астраханской области.
По информации спасателей, владелец танкера — ярославская компания ООО "Ярбункер".
"Судовладельцем организовано привлечение буксира из Волгограда", — поясняет МЧС.