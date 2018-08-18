В СК назвали возможную причину жесткой посадки вертолета под Рязанью

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Следователи рассматривают в качестве приоритетной версию о технической неисправности вертолета Robinson, совершившего в пятницу жесткую посадку в Рязанской области, в результате которой пострадал один человек, сообщает СК РФ в Twitter.

Ранее представитель ГУМЧС по региону сообщил РИА Новости о жесткой посадке вертолета Robinson в Спасском районе области. Сообщалось, что на борту находился один человек, который с травмами был госпитализирован. Следователи организовали проверку.

"В числе приоритетных рассматривается версия о технической неисправности воздушного судна. Пострадавшего пилота опросят с разрешения врачей", — говорится в сообщении.