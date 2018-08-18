В СК назвали возможную причину жесткой посадки вертолета под Рязанью

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Следователи рассматривают в качестве приоритетной версию о технической неисправности вертолета Robinson, совершившего в пятницу жесткую посадку в Рязанской области, в результате которой пострадал один человек, сообщает СК РФ в Twitter.
"В числе приоритетных рассматривается версия о технической неисправности воздушного судна. Пострадавшего пилота опросят с разрешения врачей", — говорится в сообщении.
Следователи проводят дополнительный осмотр места происшествия в Рязанской области, где накануне совершил жесткую посадку вертолёт Robinson.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 18 августа 2018 г.
В числе приоритетных рассматривается версия о технической неисправности воздушного судна.
Пострадавшего пилота опросят с разрешения врачей pic.twitter.com/P8T1rV1Lx8