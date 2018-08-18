В Екатеринбурге при стрельбе в кафе ранили охранника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг — РИА Новости. Охранник ранен в результате стрельбы в одном из кафе Екатеринбурга, по факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости в субботу глава пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
"Сотрудники полиции Екатеринбурга по данному факту возбудили уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). Сыщики уголовного розыска выяснили, что в ходе ссоры было применено оружие. Органы внутренних дел установили и задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый гражданин 1984 года рождения. В настоящее время он содержится под стражей. Вопрос о дальнейшей мере пресечения будет решен в суде в ближайшее время", — рассказал Горелых.
По предварительным данным, охранник кафе не впустил посетителя, так как ранее он уже устраивал здесь дебоши. Мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, ушел, затаив обиду, а вскоре вернулся с пистолетом, после чего произвел несколько выстрелов в сторону охранника, отметил Горелых. Персонал заведения обратился за помощью в полицию.
Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, уточнил глава пресс-службы ГУМВД.