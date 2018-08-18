В Крыму обезвредили 250-килограмовую мину времен ВОВ

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Авиационную донную мину времен Великой Отечественной войны весящую 250 килограммов обезвредили спасатели в Сакском районе Крыма в акватории Черного моря, сообщается на сайте МЧС РФ.

Уточняется, что мина была замечена туристами на расстоянии 20 метров от берега на глубине около двух метров. По словам отдыхающих, ее очертания напоминали взрывоопасный предмет. На место происшествия выехали сотрудники Специального морского отряда ГУ МЧС РФ по республике, а также специалисты Государственной инспекции по маломерным судам.

"Профессиональные водолазы пиротехнического отделения идентифицировали предмет как авиационную донную мину времен Великой Отечественной войны весом 250 килограммов… После ее успешного подрыва специалистами-пиротехниками было проведено повторное погружение водолазов для визуального обследования территории на наличие иных взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.

Добавляется, что при проведении работ соблюдались максимальные меры безопасности, полицейские оцепили территорию и вывели более 50 человек за пределы опасной зоны. Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам дежурили на границе проведения операции и никого не пускали к побережью с моря.

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