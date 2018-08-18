Ставропольца сняли с самолета за отказ пересесть на свое место

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Жителя Ставрополя сняли с самолета Москва-Ставрополь из-за того, что он занял чужое место и отказывался пересесть на свое, он может получить 15 суток, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что один из пассажиров самовольно занял чужое место. На неоднократные требования бортпроводников соблюдать порядок и занять свое посадочное место не реагировал", — сказала Волк.
Она добавила, что полицейские доставили гражданина полицию, где выяснилось, что мужчина был неоднократно судим.
"В отношении гражданина составлен административный протокол за совершение правонарушения "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна". Санкции данной статьи предполагают максимальное наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток", — добавила Волк.