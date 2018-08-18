В России за сутки потушили лесные пожары площадью более 26 тысяч гектаров

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Работники лесного хозяйства потушили 30 лесных пожаров на территории более 26 тысяч гектаров за прошедшие сутки в России, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана" в субботу.

По данным ведомства, пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки… в России лесопожарными силами ликвидировано 30 лесных пожаров на площади 26 276 гектаров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для ликвидации пожаров было задействовано более 1,3 тысячи человек, 153 единицы техники и 44 воздушных судна на авиационном мониторинге и тушении. Пресс-служба сообщает, что "на 00.00 мск 18 августа на территории РФ действовало 46 лесных пожаров на площади 21 904 гектара, по которым проводились работы по активному тушению".

Наибольшее количество пожаров на данный момент наблюдается в Красноярском крае: 35 пожаров на землях лесного фонда на площади 15 464 гектара, четыре пожара на землях лесного фонда на площади 140 гектаров зафиксировано в Якутии. "Режим ЧС введен в двух субъектах РФ: на всей территории Красноярского края, в одном районе Республики Саха (Якутия)", — уточняют в пресс-службе.

С начала пожароопасного сезона 2018 года приняты меры по тушению 168 лесных пожаров, пройденная огнем площадь составляет 109,3 тысячи гектаров.