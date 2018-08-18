Совет при МВД предложил проверить концертную деятельность Вайкуле‍

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Общественный совет при управлении МВД по Москве инициировал проверку концертной деятельности певицы Лаймы Вайкуле. Об этом рассказал радиостанции "Говорит Москва" руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики совета Александр Хаминский.
По его словам, совет направил главе МВД Владимиру Колокольцеву соответствующий запрос. Он отметил, что проверка входит в компетенцию не только Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, но и Главного управления по вопросам миграции.
При этом Хаминский рассказал, что необходимо собрать информацию о выступлениях на корпоративных и частных мероприятиях, на афишных гастролях.
Он также отметил, что проверка пройдет в соответствии с российским законодательством.
"Работаем легально"
Директор артистки Алексей Яковлев прокомментировал заявление Хаминского. По его словам, Вайкуле работает в России абсолютно легально.
"У Лаймы есть вид на жительство в России и есть разрешение на работу уже 10 лет. Мы работаем легально, платим налоги, пусть проверяют, если это кому-то нужно", — отметил Яковлев.
"Ни за какой гонорар"
Ранее Вайкуле во время пресс-конференции в Одессе отметила, что не придете в Крым ни за какой гонорар. Артистка также подчеркнула, что не питает особых чувств к СССР.
По словам Вайкуле, ей безразлично, чем этот скандал может закончиться и выразила сожаление, что коллеги по цеху повели себя таким образом.
"Они показали свое лицо. Они бедные люди, которые не знают, как себя показать. Я даже не знаю, что сказать. Я в жизни не комментировала ни одного артиста, который что-то делал. Это просто стыдно, злобно и некрасиво. Это ревность, зависть. Это ужасно. Противно просто", — заявила артистка.
Условие приезда в Крым
В Крыму подобные заявления назвали неприемлемыми.
"Если ты даришь людям свое творчество, то дари. Дари всем одинаково. Наш совет: заниматься творчеством, любить и уважать всех людей. Крымчане будут благодарны каждому, кто о них отзывается хорошо, кто уважает их мнение", — сказал глава комитета парламента полуострова по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.