Совет при МВД предложил проверить концертную деятельность Вайкуле‍

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Общественный совет при управлении МВД по Москве инициировал проверку концертной деятельности певицы Лаймы Вайкуле. Об этом рассказал радиостанции "Говорит Москва" руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики совета Александр Хаминский.

По его словам, совет направил главе МВД Владимиру Колокольцеву соответствующий запрос. Он отметил, что проверка входит в компетенцию не только Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, но и Главного управления по вопросам миграции.

При этом Хаминский рассказал, что необходимо собрать информацию о выступлениях на корпоративных и частных мероприятиях, на афишных гастролях.

Он также отметил, что проверка пройдет в соответствии с российским законодательством.

"Работаем легально"

"Если ты заявляешь о своей законопослушности и приверженности законодательству страны проживания, будь любезен уважать законодательство страны, где зарабатываешь деньги. Проверка, безусловно, будет проведена", — добавил Хаминский.

Директор артистки Алексей Яковлев прокомментировал заявление Хаминского. По его словам, Вайкуле работает в России абсолютно легально.

"У Лаймы есть вид на жительство в России и есть разрешение на работу уже 10 лет. Мы работаем легально, платим налоги, пусть проверяют, если это кому-то нужно", — отметил Яковлев.

"Ни за какой гонорар"

Ранее Вайкуле во время пресс-конференции в Одессе отметила, что не придете в Крым ни за какой гонорар. Артистка также подчеркнула, что не питает особых чувств к СССР.

Слова Вайкуле вызвали негативные отклики в России. Позднее певица заявила, что шокирована такой реакцией. "Я даже не представляла, что люди такие звери. Скажу откровенно. Может быть, потому, что я никогда не смотрю телевизор. Я сейчас первый раз его включила посмотреть, какая реакция, что там происходит… Мне кажется, что люди сошли с ума. Они абсолютно зомбированы. Они даже не слышат, что говорят… Журналисты — провокаторы и вруны, вот мои впечатления", — сказала она.

По словам Вайкуле, ей безразлично, чем этот скандал может закончиться и выразила сожаление, что коллеги по цеху повели себя таким образом.

"Они показали свое лицо. Они бедные люди, которые не знают, как себя показать. Я даже не знаю, что сказать. Я в жизни не комментировала ни одного артиста, который что-то делал. Это просто стыдно, злобно и некрасиво. Это ревность, зависть. Это ужасно. Противно просто", — заявила артистка.

Условие приезда в Крым

В последующем певица заявила, что готова приехать на полуостров, как только с России снимут ограничительные меры.

В Крыму подобные заявления назвали неприемлемыми.

"Если ты даришь людям свое творчество, то дари. Дари всем одинаково. Наш совет: заниматься творчеством, любить и уважать всех людей. Крымчане будут благодарны каждому, кто о них отзывается хорошо, кто уважает их мнение", — сказал глава комитета парламента полуострова по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.