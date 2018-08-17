В Дагестане выписали из больницы большинство отравившихся в лагере

МАХАЧКАЛА, 16 авг — РИА Новости. Более 40 человек, из которых 38 детей, выписались из больницы после массового отравления в детском спортивном лагере "Спартак" в Шамильском районе Дагестана, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.

"На сегодняшний день выписались 44 человека, из них 38 детей. Ещё около 40 человек все ещё находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает", — рассказал собеседник агентства.

Ранее представитель минздрава республики сообщил РИА Новости, что число госпитализированных с острой кишечной инфекцией из детского лагеря в Шамильском районе Дагестана достигло 65 человек, в их числе 61 ребенок. Позднее Роспотребнадзор сообщил о 86 пострадавших, работа лагеря была приостановлена, а главврач больницы, куда поступили пострадавшие, был уволен за отсутствие оперативности во время вспышки кишечной инфекции.

По данному факту проводится доследственная проверка. Власти республики после инцидента с отравлениями планируют проверить все детские лагеря.

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