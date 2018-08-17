В Калининградской области руководство свинокомплекса скрыло начало АЧС

КАЛИНИНГРАД, 17 авг — РИА Новости. Прокуратура Правдинского района Калининградской области установила, что руководство крупнейшего в регионе свиноводческого комплекса скрыло возникновение очага вируса африканской чумы свиней (АЧС), сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Африканская чума свиней, болезнь Монтгомери, впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. Является вирусным заболеванием домашних и диких свиней всех пород и возрастов. В случае возникновения болезни летальность почти 100%. Вирус не представляет угрозы для здоровья человека и других видов животных, но грозит непоправимым ущербом свиноводству. В случае появления очага инфекции все поголовье свиней в очаге и радиусе 20 километров от него уничтожается.

"В ходе проверки установлены обстоятельства, указывающие на то, что в период с июня по июль 2018 года на территории АО "Правдинское свинопроизводство" возник очаг вируса АЧС. Вместе с тем, по инициативе руководства доступ на предприятие представителя государственной ветеринарной службы был ограничен, а трупы животных, павших от вируса АЧС, захоронены в несанкционированном месте, что создало опасность для окружающей среды", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в действиях должностных лиц АО "Правдинское свинопроизводство" усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 237 Уголовного кодекса РФ (сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды). Максимальное наказание по этой статье – до двух лет лишения свободы. Материалы направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, добавили в ведомстве.

По данным регионального управления Россельхознадзора, при локализации вспышки на АО "Правдинское свинопроизводство" утилизированы более 128 тысяч голов свиней, в результате только прямые убытки составили около 1 миллиарда рублей. Всего с момента регистрации вируса АЧС, с 5 ноября 2017 года, на территории области диагноз африканская чума свиней лабораторно подтвержден в трех очагах дикой фауны, 16 эпизоотических очагах в личных подсобных хозяйствах и на 40 инфицированных объектах.