Московские следователи займутся смертельным ДТП в Энгельсе

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Центральный аппарат СК РФ займется расследованием смертельного ДТП в городе Энгельс Саратовской области, в котором погибли две женщины, сообщается на сайте ведомства.
Позже автомобиль и личность водителя установили, было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").
"Уголовное дело о ДТП в городе Энгельсе передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России", — приводятся слова официального представителя СК России Светланы Петренко.
Следствие установило, что в машине е в момент ДТП находились руководитель отдела процессуального контроля СУСК России по Саратовской области Аристотель Ашкалов, сестра его супруги и родной брат Сократ Ашкалов, который, по предварительным данным, управлял автомобилем.
"После наезда на пешеходов братья Ашкаловы находились на месте ДТП рядом с пострадавшими, затем Сократ Ашкалов скрылся с места происшествия и явился в правоохранительные органы лишь 5 августа", — сообщила Петренко.
В рамках дела допрошены сотрудники скорой помощи, которые рассказали, что Аристотель Ашкалов находился на месте ДТП и помогал грузить каталку с потерпевшей в машину медиков. Сейчас эти показание проверяются, отметила Петренко.
Также назначены судебно-медицинские экспертизы братьям Ашкаловым. Проведены обыски на работе и дома Аристотеля Ашкалова, в ходе которых изъяты некоторые предметы и документы. Проведен дополнительный осмотр автомобиля, зафиксированы повреждения.
"В Следственном комитете продолжается служебная проверка в отношении Аристотеля Ашкалова, в рамках которой, в том числе, проверяются сведения, распространенные в средствах массовой информации. На время проведения проверки он отстранен от замещаемой должности", — добавила она.