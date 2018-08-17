Московские следователи займутся смертельным ДТП в Энгельсе

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Центральный аппарат СК РФ займется расследованием смертельного ДТП в городе Энгельс Саратовской области, в котором погибли две женщины, сообщается на сайте ведомства.

Ранее управление ГИБДД по Саратовской области сообщало, что ДТП произошло 4 августа в 21.20 (20.20 мск) на улице Маяковского, 294 в городе Энгельс. Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил двух женщин, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии одна из женщин скончалась на месте, вторая умерла в больнице.

Позже автомобиль и личность водителя установили, было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

"Уголовное дело о ДТП в городе Энгельсе передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России", — приводятся слова официального представителя СК России Светланы Петренко.

Следствие установило, что в машине е в момент ДТП находились руководитель отдела процессуального контроля СУСК России по Саратовской области Аристотель Ашкалов, сестра его супруги и родной брат Сократ Ашкалов, который, по предварительным данным, управлял автомобилем.

"После наезда на пешеходов братья Ашкаловы находились на месте ДТП рядом с пострадавшими, затем Сократ Ашкалов скрылся с места происшествия и явился в правоохранительные органы лишь 5 августа", — сообщила Петренко.

Сократ Ашкалов допрошен в качестве подозреваемого, однако в ходе допроса он отказался давать показания в соответствии с конституцией РФ ("Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом"). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, добавила представитель СК.

В рамках дела допрошены сотрудники скорой помощи, которые рассказали, что Аристотель Ашкалов находился на месте ДТП и помогал грузить каталку с потерпевшей в машину медиков. Сейчас эти показание проверяются, отметила Петренко.

Также назначены судебно-медицинские экспертизы братьям Ашкаловым. Проведены обыски на работе и дома Аристотеля Ашкалова, в ходе которых изъяты некоторые предметы и документы. Проведен дополнительный осмотр автомобиля, зафиксированы повреждения.

"В Следственном комитете продолжается служебная проверка в отношении Аристотеля Ашкалова, в рамках которой, в том числе, проверяются сведения, распространенные в средствах массовой информации. На время проведения проверки он отстранен от замещаемой должности", — добавила она.