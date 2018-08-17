В Удмуртии пассажирский теплоход столкнулся с причалом

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Пассажирский теплоход, на борту которого находились свыше 200 человек, столкнулся с причалом на реке Кама в Удмуртии, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

"При маневрировании теплоход "Капитан Пушкарев" столкнулся с деревянным причалом. По предварительным данным, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ЧП произошло на реке Кама в городе Сарапул. Теплоход следовал из Ярославля в Пермь. На его борту находились 153 пассажира и 49 членов экипажа. Обстоятельства ЧП выясняются.