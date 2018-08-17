В Петербурге сообщили о состоянии пострадавших при ЧП во время ремонта дома

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг — РИА Новости. Трое пострадавших при обрушении строительных лесов в Санкт-Петербурге переведены из реанимации, их состояние оценивается как среднетяжелое, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

Во вторник строительные леса обрушились при проведении ремонта фасада дома 8 на Гражданской улице, в результате с высоты третьего этажа упали пятеро рабочих. Один из пострадавших скончался в больнице.

"В результате обрушения строительных лесов на Гражданской улице 8 по состоянию на 17.00 в Мариинской больнице в удовлетворительном состоянии остается один пострадавший. В НИИ имени Джанелидзе из реанимации переведены трое пострадавших в стабильном среднетяжелом состоянии", — написала Митянина в Twitter.

Ранее сообщалось, что следственные органы по факту обрушения строительных лесов возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".