Хозяин нижегородского ритуального агентства хранил тело в гараже

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг — РИА Новости. Жители города Ворсма на западе Нижегородской области пожаловались в местную администрацию на хозяина ритуального агентства, который использовал свой гараж для хранения тела умершего, нарушений не выявлено, сообщил РИА Новости глава городской администрации Александр Прокофьев.

Жители Ворсмы жаловались на сильный неприятный запах, исходивший из гаража, из которого на их глазах вынесли тело умершего. Администрация Ворсмы инициировала проверку, обратившись в надзорные органы – полицию и Роспотребнадзор.

"Это подверженный факт, что там хранилось тело в гробу. Не знаю, многократно или нет, но краткосрочное хранение в течение нескольких часов, ночью, не опровергает собственник гаража… Хотя когда мы выезжали (на место) с правоохранительными органами и сотрудниками Роспотребнадзора, мы ни разу этого не видели… Но как минимум один труп там хранился, и это собственник подтверждает", — заявил глава администрации Ворсмы.

По его словам, проверка по обращению жителей с выездом к гаражу проводилась уже не один раз.

"Когда от уполномоченных органов пришли официальные ответы, мы дали ответ (жителям), что по заключению таких-то органов нарушений не выявлено", — рассказал Прокофьев. После этого возмущенные жители обратились в местные СМИ, и была организована повторная проверка. Но к этому времени кто-то замуровал ворота гаража монтажной пеной, и его пришлось вскрывать, чтобы приехавшие с проверкой могли попасть внутрь.

"Вчера мы в очередной раз со службой Роспотребнадзора выезжали, все задокументировали, ничего противозаконного там не обнаружили. На месте присутствовали 10-15 местных жителей. Морга, естественно, там как не было, так и нет. Там просто установлены две холодильные камеры. У меня есть копия акта, который мы вчера составили, запаха там не обнаружено. Были специалисты Роспотребнадзора, которые в этом документе зафиксировали, что ничего не обнаружено, запаха нет", — сказал Прокофьев.

В пресс-службе управления МВД по Нижегородской области РИА Новости сообщили, что "сотрудниками полиции была проведена проверка по обращению жителей города Ворсма, все материалы направлены в управление Роспотребнадзора, поскольку этот вопрос находится в их компетенции".

В пресс-службе регионального главка Роспотребнадзора отказались комментировать результаты проверки.

В свою очередь глава администрации Ворсмы сказал, что у него нет рычагов воздействия на владельца похоронного дела.

"Я такой позиции придерживаюсь: если это не запрещено, то это разрешено. Вчера, когда мы составляли акты проверки, было сказано тем собственником, что если у него признают незаконность действий, он это дело сворачивает. Если же не будет признания незаконности действий, почему бы ему этим не заниматься?" — рассказал Прокофьев.

В прокуратуре области РИА Новости сообщили, что по этому факту организована проверка соблюдения действующего законодательства, по результатам которой "при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования".