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Происшествия

Хозяин нижегородского ритуального агентства хранил тело в гараже

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© Depositphotos / Buurserstraat38Гроб. Архивное фотоГроб. Архивное фото
© Depositphotos / Buurserstraat38

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг — РИА Новости. Жители города Ворсма на западе Нижегородской области пожаловались в местную администрацию на хозяина ритуального агентства, который использовал свой гараж для хранения тела умершего, нарушений не выявлено, сообщил РИА Новости глава городской администрации Александр Прокофьев.

Женщины на кладбище. Архивное фото
© Depositphotos / photographee.eu
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Жители Ворсмы жаловались на сильный неприятный запах, исходивший из гаража, из которого на их глазах вынесли тело умершего. Администрация Ворсмы инициировала проверку, обратившись в надзорные органы – полицию и Роспотребнадзор.

"Это подверженный факт, что там хранилось тело в гробу. Не знаю, многократно или нет, но краткосрочное хранение в течение нескольких часов, ночью, не опровергает собственник гаража… Хотя когда мы выезжали (на место) с правоохранительными органами и сотрудниками Роспотребнадзора, мы ни разу этого не видели… Но как минимум один труп там хранился, и это собственник подтверждает", — заявил глава администрации Ворсмы.

По его словам, проверка по обращению жителей с выездом к гаражу проводилась уже не один раз.

"Когда от уполномоченных органов пришли официальные ответы, мы дали ответ (жителям), что по заключению таких-то органов нарушений не выявлено", — рассказал Прокофьев. После этого возмущенные жители обратились в местные СМИ, и была организована повторная проверка. Но к этому времени кто-то замуровал ворота гаража монтажной пеной, и его пришлось вскрывать, чтобы приехавшие с проверкой могли попасть внутрь.

Сургут. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Вчера мы в очередной раз со службой Роспотребнадзора выезжали, все задокументировали, ничего противозаконного там не обнаружили. На месте присутствовали 10-15 местных жителей. Морга, естественно, там как не было, так и нет. Там просто установлены две холодильные камеры. У меня есть копия акта, который мы вчера составили, запаха там не обнаружено. Были специалисты Роспотребнадзора, которые в этом документе зафиксировали, что ничего не обнаружено, запаха нет", — сказал Прокофьев.

В пресс-службе управления МВД по Нижегородской области РИА Новости сообщили, что "сотрудниками полиции была проведена проверка по обращению жителей города Ворсма, все материалы направлены в управление Роспотребнадзора, поскольку этот вопрос находится в их компетенции".

В пресс-службе регионального главка Роспотребнадзора отказались комментировать результаты проверки.

В свою очередь глава администрации Ворсмы сказал, что у него нет рычагов воздействия на владельца похоронного дела.

"Я такой позиции придерживаюсь: если это не запрещено, то это разрешено. Вчера, когда мы составляли акты проверки, было сказано тем собственником, что если у него признают незаконность действий, он это дело сворачивает. Если же не будет признания незаконности действий, почему бы ему этим не заниматься?" — рассказал Прокофьев.

В прокуратуре области РИА Новости сообщили, что по этому факту организована проверка соблюдения действующего законодательства, по результатам которой "при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования".

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