Суд просят арестовать экс-телеведущего, обвиняемого в стрельбе в человека

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Следствие просит арестовать бывшего ведущего программы "Ремонт по-честному" на телеканале РЕН ТВ Алексея Самсонова, которого обвиняют в стрельбе из травматического пистолета в человека на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство.

"В Лефортовский суд поступил материал об избрании меры пресечения в отношении Самсонова Алексея Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ", — рассказал собеседник агентства.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что инцидент произошел в ночь на четверг. В полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении мужчины на шоссе Энтузиастов. Прибывший на место происшествия наряд установил, что пострадавшим является 41-лентий мужчина, который был госпитализирован с огнестрельными ранениями груди, живота и паховой области, рассказал источник.

В больнице у мужчины констатировали проникающее ранение головы, перелом лобной кости, а также множественные непроникающие ранения лобной области, груди, живота из травматического оружия. Потерпевший в этот же день написал заявление, где попросил привлечь к ответственности своего обидчика. Подозреваемым оказался Алексей Самсонов — бывший ведущий программы "Ремонт по-честному" и автор влога о ремонте и строительстве на YouTube.

По версии следствия, телеведущий не менее четырех раз выстрелил из травматического пистолета в сторону своего оппонента. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия". Подозреваемый задержан.