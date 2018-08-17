ФСБ перекрыла канал поставки нелегального спирта в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по республике Крым и Севастополю совместно с региональным МВД перекрыли канал поставок контрафактного спирта в Крым для изготовления на территории полуострова суррогатного алкоголя, задержаны 30 тонн спирта стоимостью 1,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба УФСБ.

"Жители Северного Кавказа на протяжении 2018 года ввозили по поддельным документам на территорию полуострова этиловый спирт, который затем использовался для изготовления контрафактной водки. Впоследствии данная продукция распространялась в гостиничных и ресторанных комплексах ЮБК", — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что 15 августа в крымском Джанкое задержан грузовик с 30 тоннами этилового спирта, предназначенного для изготовления контрафактного алкоголя.

"Спирт упакован в пластиковых емкостях объемом по 10 литров, которые были тщательно скрыты в транспортном средстве за мешками с отрубями. Общая стоимость спирта составляет порядка 1,5 миллиона рублей", — говорится в сообщении ведомства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводятся следственные мероприятия и выявление всех причастных лиц к противоправным действиям.

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