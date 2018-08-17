В Кирове арестовали мужчину, ударившего пенсионерку молотком

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в том, что ударил 79-летнюю пенсионерку молотком в подъезде ее дома, арестован в Кирове, сообщает СК РФ.

По данным следствия, 18 июля из дежурной части УМВД России по Кировской области в следственные органы поступило сообщение о том, что в подъезде дома по улице Лепсе города Кирова неизвестным совершено нападение на 79-летнюю женщину. Нападавший ударил потерпевшую молотком в область головы, после чего скрылся. Пенсионерка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался неработающий местный житель 1989 года рождения. 16 августа мужчина был задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, а также мотивы совершения данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении СК.