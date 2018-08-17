В Мурманской области ребенок попал в реанимацию после нападения стаи собак

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Девятилетний мальчик попал в реанимацию после нападения стаи бродячих собак в Мурманской области, возбуждено уголовное дело, сообщатся на сайте СК РФ.

По данным следствия, вечером 16 августа в Североморске на мальчика, который гулял без взрослых, напали бродячие собаки, находившиеся в лесу у электроподстанции в ЗАТО город Североморск. Крики ребенка о помощи услышал мужчина, он отогнал собак и вызвал скорую помощь и правоохранителей. Мальчик был доставлен в реанимационное отделение Центральной районной больницы города Североморска с укусами конечностей и туловища.

Отмечается, что в настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.

"Возбуждено уголовное дело по факту нападения бродячих собак на мальчика по признакам преступления "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека", — говорится в сообщении.