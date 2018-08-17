МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Актер Алексей Панин объяснил, что попросил снять его с рейса Москва — Симферополь по желанию дочери. При этом артист отрицает обвинения в дебоше на борту самолета.
Вскоре в Сети появились фото и видео, на которых среди пассажиров обнаружился Алексей Панин. Очевидцы утверждали, что рейс задержали именно из-за него. По их словам, Панин был пьян, разгуливал по салону и не слушался стюардов.
На кадрах, снятых в салоне самолета, видны возмущенные пассажиры, которых успокаивает сотрудник полиции.
В результате самолет все же вылетел в Москву. Он приземлился в аэропорту Внуково в 02:33, хотя по расписанию должен был сесть в 01:10.
"Дебоша не было"
Позже источник в экстренных службах Крыма подтвердил РИА Новости, что Панина вместе с дочкой действительно сняли с рейса, но не из-за буйного поведения актера.
"Он был уже в самолете с дочкой перед вылетом, но сам попросил снять его. Вел себя корректно и адекватно", — сказал собеседник агентства.
Сам актер рассказал РИА Новости, что покинул самолет по просьбе дочери.
"Не было никакого дебоша. Самолет задержали, и не из-за меня, дочка сказала: "Я не хочу лететь", и мы вышли из самолета, потому что я хочу, чтобы моя дочка была счастливой. Сейчас гуляем по Симферополю", — сказал он.
Кроме того, он прокомментировал сообщения в СМИ и многочисленные упреки в свой адрес в Instagram.
"Отстаньте уже от нас, мы не устраивали дебош, мы не полетели по своим причинам. Сколько можно врать людям, у нас свои причины, Люся не видела Симферополь", — говорит Панин на опубликованном им видео.
Возмещение убытков
В авиакомпании "Россия" заявили, что могут взыскать с Панина убытки за задержку рейса из Симферополя в Москву.
Он подчеркнул, что никаких деструктивных действий пассажир не совершал, однако ситуация привела к задержке вылета. Поэтому в соответствии с внутренним регламентом авиакомпания рассмотрит вопрос о возмещении ей убытков.