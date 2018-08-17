МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Актер Алексей Панин объяснил, что попросил снять его с рейса Москва — Симферополь по желанию дочери. При этом артист отрицает обвинения в дебоше на борту самолета.

Накануне вечером вылет рейса авиакомпании "Россия" FV 6148 из Симферополя задержали на полтора часа. Первоначально в аэропорту заявили, что задержка вызвана буйным поведением одного из пассажиров, которого транспортной полиции пришлось снять с борта.

Вскоре в Сети появились фото и видео, на которых среди пассажиров обнаружился Алексей Панин. Очевидцы утверждали, что рейс задержали именно из-за него. По их словам, Панин был пьян, разгуливал по салону и не слушался стюардов.

На кадрах, снятых в салоне самолета, видны возмущенные пассажиры, которых успокаивает сотрудник полиции.

При этом в аэропорту Симферополя не подтвердили, что инцидент был связан именно с Паниным.

В результате самолет все же вылетел в Москву. Он приземлился в аэропорту Внуково в 02:33, хотя по расписанию должен был сесть в 01:10.

"Дебоша не было"

Позже источник в экстренных службах Крыма подтвердил РИА Новости, что Панина вместе с дочкой действительно сняли с рейса, но не из-за буйного поведения актера.

"Он был уже в самолете с дочкой перед вылетом, но сам попросил снять его. Вел себя корректно и адекватно", — сказал собеседник агентства.

Сам актер рассказал РИА Новости, что покинул самолет по просьбе дочери.

"Не было никакого дебоша. Самолет задержали, и не из-за меня, дочка сказала: "Я не хочу лететь", и мы вышли из самолета, потому что я хочу, чтобы моя дочка была счастливой. Сейчас гуляем по Симферополю", — сказал он.

Кроме того, он прокомментировал сообщения в СМИ и многочисленные упреки в свой адрес в Instagram.

Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin99) 16 Авг 2018 в 11:27 PDT

"Отстаньте уже от нас, мы не устраивали дебош, мы не полетели по своим причинам. Сколько можно врать людям, у нас свои причины, Люся не видела Симферополь", — говорит Панин на опубликованном им видео.

Возмещение убытков

В авиакомпании "Россия" заявили, что могут взыскать с Панина убытки за задержку рейса из Симферополя в Москву.

"Во время подготовки самолета к вылету, когда все пассажиры должны находиться на своих местах, один из пассажиров встал и обратился к бортпроводникам с отказом от полета. По процедуре, связанной с авиационной безопасностью, покидание воздушного судна одним из пассажиров сопровождается вызовом наряда полиции и обследованием воздушного судна", — рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что никаких деструктивных действий пассажир не совершал, однако ситуация привела к задержке вылета. Поэтому в соответствии с внутренним регламентом авиакомпания рассмотрит вопрос о возмещении ей убытков.