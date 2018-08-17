На Сахалине экс-полицейский предстанет перед судом за развращение девочек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 авг – РИА Новости. Экс-полицейского на Сахалине будут судить за изнасилование и развращение девочек, сообщила в пятницу РИА Новости старший помощник по взаимодействию со СМИ руководителя регионального следственного управления СК РФ Ольга Чебыкина.

"Следком завершил расследование уголовного дела в отношении уволенного с должности инспектора-кинолога по Макаровскому району 28-летнего уроженца Чувашской республики. Фигурант обвинялся в преступлениях по трем статьям УК РФ — изнасилование, половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (три эпизода), и развратные действия", — пояснила собеседница агентства.

По версии следствия, молодой человек с октября 2016 года по ноябрь 2017 года обменивался по телефону сообщениями сексуального характера с шестью девочками от 13 до 15 лет – жительницами Уфы и Макарова. В январе 2016 года обвиняемый изнасиловал 14-летнюю жительницу Сахалина. В 2017 году бывший кинолог уже с добровольного согласия девочек 13 и 14 лет вступил с ними в половой контакт.

"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — добавили в пресс-службе ведомства.