Барнаулец умер от перитонита после отказа в госпитализации

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Житель Барнаула скончался от перитонита после того, как "скорая" сначала отказала ему в госпитализации, а затем не выехала на повторный вызов, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, 15 июля житель Барнаула отдыхал со своей семьей и друзьями на туристической базе в ОЭЗ "Бирюзовая Катунь". Вечером он по телефону вызвал скорую помощь из-за острой боли в животе. Приехавшие по вызову врачи вкололи ему обезболивающее и отказали в госпитализации. Через некоторое время состояние молодого человека ухудшилось, на повторный вызов "скорая" не выехала. На следующий день по дороге в Барнаул мужчина скончался от перитонита.

"По факту смерти жителя города Барнаула возбуждено уголовное дело по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", — говорится в сообщении.

Как добавляют в СК, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, расследование продолжается.