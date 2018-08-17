В Петербурге задержали автоугонщиков, подозреваемых в десятках краж

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали шестерых подозреваемых в серии краж иномарок среднего класса, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Возраст задержанных — от 26 до 38 лет, среди них 28-летняя женщина. Все они проживают в разных районах Петербурга, двое из них не работают. По версии полиции, фигуранты специализировались на хищениях автомобилей Kia Rio и Hyundai Solaris.

"Кражи, как правило, злоумышленники совершали во дворах многоэтажных домов в вечернее и ночное время суток, для угонов использовали спецоборудование и четко распределяли роли каждого из участников. Угнанные автомобили похитители перегоняли в "отстойники" на несколько суток, чтобы обнаружить скрытые системы охраны. Затем они изменяли номерные агрегаты и впоследствии перепродавали на сайте бесплатных объявлений, в том числе на запчасти", — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили места хранения похищенных иномарок: на Дальневосточном проспекте в Невском районе Петербурга, в Ломоносове и Петергофе, а также в поселке Горелово. Кражи были совершены с мая по июль текущего года в Невском, Красногвардейском, Красносельском, Петродворцовом и Выборгском районах Санкт-Петербурга.

"По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Четверо подозреваемых находятся под домашним арестом, один – под подпиской о невыезде, еще один – арестован", — отмечается в сообщении.