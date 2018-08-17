Пожар в Крымском природном заповеднике ликвидировали

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Специалистам удалось полностью ликвидировать пожар на площади один гектар в Крымском природном заповеднике, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Накануне сообщалось о возгорании в ущелье Уч-Кош в горно-лесном природном заповеднике в городском округе Ялта.

"Пожар в Крымском природном заповеднике ликвидирован на площади 1 гектар", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавших в результате пожара нет.

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