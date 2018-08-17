Директор магазина в Саранске присвоил и проиграл двухдневную выручку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 авг — РИА Новости. Директор торговой точки в Саранске обвиняется в присвоении выручки в сумме более 500 тысяч рублей, которую он проиграл в букмекерской конторе, сообщает пресс-служба МВД по Республике Мордовия.

По данным следствия, присвоение денежных средств выявлено в мае 2018 года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД.

"Установлено, что обвиняемый не сдал в инкассацию двухдневную выручку, общая сумма которой составила более 554 тысяч рублей. Вместо этого он пополнил баланс своего телефона, а затем через мобильное приложение сделал ставки на игры в букмекерской конторе. В ходе предварительного следствия молодой человек вину в предъявленном обвинении признал полностью. Похищенные деньги, со слов обвиняемого, он хотел вернуть с предполагаемых выигрышей. Уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении.