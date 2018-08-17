В Москве в бывшем отделе ФМС нашли паспорта граждан и другие документы

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Следствие начало проверку по факту обнаружения в здании, где ранее располагался один из отделов Федеральной миграционной службы, паспортов граждан России, заграничных паспортов, различных бланков и прочих документов, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Фото из здания ранее было размещено одним из пользователей Instagram. Девушка написала, что нашла "кубометры оставленных документов — заявления с копиями различных свидетельств, ящики со старыми внутренними и заграничными паспортами московских граждан, уголовные и административные дела, карточки учёта малолетних хулиганов, личные дела сотрудников отдела и многое другое" внутри "невзрачного заброшенного здания с разбитыми окнами".

Пресс-служба столичного главка МВД России сообщает, что служебная документация была найдена в одном из помещений на улице Большая Черемушкинская. Полиция проведет свою проверку по данному факту, по ее результатам "виновные будут привлечены к ответственности, а материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения".