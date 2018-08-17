Жителя Саранска осудили за изнасилование 17-летней давности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг — РИА Новости. Суд приговорил жителя Саранска к 5,5 годам колонии общего режима за изнасилование, совершенное 17 лет назад, за это время скрывавшийся от правосудия мужчина сменил имя и фамилию, сообщает пресс-служба МВД по Мордовии.

По данным следствия, 5 марта 2000 года житель города Саранска совершил изнасилование молодой женщины с угрозой убийством. Мужчина скрылся от органов предварительного следствия и на протяжении 17 лет находился в федеральном розыске. За это время он изменил имя и фамилию, несколько раз менял место жительства.

"В марте 2017 года сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Мужчина, желая ввести в заблуждение сотрудников полиции относительно своей личности, использовал подложный паспорт. Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.