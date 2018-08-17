Суд в Москве признал законным лишение Фейгина статуса адвоката

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы отклонил иск Марка Фейгина к адвокатской палате столицы, которым юрист добивался отмены решения о лишении его статуса адвоката, передает в пятницу корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В удовлетворении исковых требований отказать", — сказал судья Герман Бугынин.
В ходе рассмотрения иска защита Фейгина рассказал суду, что адвокатская палата нарушила сроки принятия решения по жалобе на его поведение (полгода с момента поступления жалобы), а значит постановление о прекращении адвокатского статуса Фейгина следует отменить.
Сам Фейгин заявил, что речь в жалобе шла о событиях лета 2017 года, с тех пор и до вынесения решения о лишении его статуса прошло девять месяцев. Кроме того, Фейгин приобщил решение Лефортовского суда Москвы по подобному спору о лишении статуса адвоката Игоря Трунова, иск которого был удовлетворен.
По мнению представителя адвокатской палаты Москвы, сроки о которых говорит истец, не нарушены и оснований для удовлетворения его иска нет.
Постановление квалификационной коллегии палаты было основано на фактах неэтичного поведения Фейгина в Twitter в отношении адвоката Сталины Гуревич и блогера Анатолия Шария. В апреле адвокат Сталина Гуревич сообщила РИА Новости, что адвокатская палата лишила Фейгина статуса, сочтя неэтичным поведение юриста в социальных сетях с использованием нецензурной лексики в отношении коллег-адвокатов и их клиентов.
Фейгин принимал участие в качестве защитника в делах Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинки Надежды Савченко, и других.