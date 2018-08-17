В Ленинградской области девочка выстрелила себе в глаз из пистолета отца

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Четырехлетняя девочка выстрелила себе в глаз из травматического пистолета "Оса", принадлежащего ее отцу, в Ленинградской области, она доставлена в больницу с ранением скулы и контузией левого глаза, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.

"Шестнадцатого августа 2018 года в одну из больниц Санкт-Петербурга из коттеджа, расположенного в Никольское Тосненкого района Ленобласти, была доставлена девочка в возрасте 4 года 9 месяцев с телесными повреждениями в виде огнестрельного ранения скуловой области, контузией левого глаза", — говорится в сообщении.

Уточняется, что по факту происшествия проводится доследственная проверка.

По данным следствия, около 20 часов 16 августа отец семейства, придя с работы домой, оставил принадлежащий ему травматический пистолет марки "Оса" без присмотра. Воспользовавшись отсутствием взрослых, девочка достала пистолет и по неосторожности выстрелила в себя.

Добавляется, что ребенок был прооперирован, по данным врачей, в настоящее время угрозы для ее жизни нет.

Следователи получили подробные объяснения от родителей пострадавшей девочки. Установлено, что семья полная, благополучная, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала, в семье есть еще один ребенок. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки.