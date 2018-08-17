СК задержал подозреваемого в убийстве девочки под Хабаровском

ХАБАРОВСК, 17 авг — РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток задержан по подозрению в убийстве 10-летней девочки, тело которой было найдено в селе Князе-Волконское под Хабаровском, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что вечером 16 августа девочка 2008 года рождения в села Князе-Волконское решила покататься на роликах. Ребенок вышел из дома и пропал. Через некоторое время тело девочки обнаружено со следами насильственной смерти. Возбуждено дело по статье "убийство".

"В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятия установлена причастность к совершению данного преступления 15-летнего подростка. Он задержан. С ним работают следователи, психологи, выясняется мотив совершенного преступления", — сообщает следственное управление.

Отмечается, что следствием запрошены сведения о том, состоял ли подросток на учете в органах профилактики. Расследование уголовного дела продолжается.