Панин заявил, что не устраивал дебош на рейсе Симферополь — Москва

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Актер Алексей Панин отрицает информацию о том, что устроил дебош на рейсе Симферополь — Москва, который был задержан на полтора часа, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Ранее в пресс-службе аэропорта Симферополя сообщили РИА Новости, что рейс вечером в четверг был задержан на полтора часа из-за буйного пассажира, которого транспортная полиция сняла с борта. Однако в аэропорту не подтвердили, что инцидент был связан с актером.

Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin99) 16 Авг 2018 в 11:27 PDT

В соцсетях появились фото и видео, на котором пассажиры рейса, среди них был актер Алексей Панин. По словам пользователя, актер находился в нетрезвом состоянии, разгуливал по салону и не слушался стюардов.

Источник в экстренных службах Крыма сообщил РИА Новости, что Панин вместе с дочкой действительно был снят с рейса Симферополь — Москва вечером в четверг, но по его собственной просьбе. Собеседник агентства отметил, что актер "вел себя корректно и адекватно".

"Отстаньте уже от нас, мы не устраивали дебош, мы не полетели по своим причинам, сколько можно врать людям, у нас свои причины, Люся не видела Симферополь", — написал Панин.