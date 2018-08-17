В Соликамске скончалась одна из пострадавших при пожаре на заводе

ПЕРМЬ, 17 авг — РИА Новости. Одна из женщин, получившая серьезные ожоги во время пожара на военном заводе Соликамска, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Пермского края.

Утром во вторник на территории военно-промышленного завода "Урал" в Соликамске возник пожар. Огонь вспыхнул в цехе по производству порохов на площади 10 квадратных метров. СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

Две работницы получили тяжелые травмы. С ожогами 80% тела они были доставлены в ожоговый центр городской больницы № 21 Перми.

"Вчера одна пострадавшая скончалась, другая пострадавшая в крайне тяжелом состоянии", — рассказали агентству в минздраве.