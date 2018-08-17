На Кубани локализовали пожар на складе с бочками

КРАСНОДАР, 17 авг — РИА Новости. Крупный пожар на складе с бочками в Тимашевске ликвидирован к 6.50 мск, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось о пожаре на складе с бочками в Тимашевске на площади 1100 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило около 01.00 мск. В 03.42 мск пожар был локализован на площади 1100 квадратных метров.

"К 6.50 мск пожар полностью ликвидирован. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", — сообщили в спасательном ведомстве.

В тушении пожара были задействованы 85 человек, 26 единиц техники, из них от МЧС России 65 человек, 20 единиц техники.