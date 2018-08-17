В Иркутской области потушили пожар на площади около тысячи гектаров

ИРКУТСК, 17 авг – РИА Новости. Крупный пожар потушен в четверг в Иркутской области, еще одно возгорание было локализовано, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Шестнадцатого августа на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидирован крупный пожар на площади 980 га в Усть-Илимском районе. Там же локализован еще один очаг, огонь остановлен на площади 1 803 га", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на тушении пожаров 16 августа было задействовано 123 пожарных-десантника, 11 сотрудников лесной охраны, 19 мобилизованных гражданина и 13 единиц наземной техники.

На севере региона продолжают действовать 27 природных пожаров, возникших из-за сухих гроз. Их площадь более 140 тысяч гектаров.