Похороны погибшего в Таджикистане альпиниста с Урала намечены на 21 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг — РИА Новости, Ольга Ерачина. Похороны альпиниста из Екатеринбурга Руслана Тараканова, погибшего в Таджикистане при аварии вертолета, предварительно намечены на 21 августа, сообщил РИА Новости в пятницу представитель Федерации альпинизма Свердловской области.

"Еще тела не привезли. Мы ожидаем их в субботу. Похороны будут, вероятнее всего, во вторник", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Тараканова, скорее всего, похоронят на Лесном кладбище.

Как сообщалось, тела трех российских альпинистов, погибших в Таджикистане при аварии вертолета, отправлены на родину в пятницу утром из аэропорта Душанбе. Транспортировку тел альпинистов Тимура Барабанова, Александра Абросимова и Руслана Тараканова, погибших во время жесткой посадки вертолета в горах Восточного Памира, осуществляет таджикская частная авиакомпания "Сомон Эйр" рейсом Душанбе-Москва, вылетевшим в 08.00 местного времени (06.00 мск).

Вертолет Ми-8 с 15 альпинистами и тремя членами экипажа в воскресенье совершил жесткую посадку в горах. Альпинисты возвращались в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоили Сомони — высочайшую точку бывшего СССР. На борту вертолета находились 13 россиян, белорус и испанец, экипаж состоял из граждан Таджикистана. Погибли трое альпинистов-россиян и два летчика.