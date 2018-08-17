Два приморца спаслись из тонущего автомобиля и ждали помощи на дереве

ВЛАДИВОСТОК, 17 авг — РИА Новости. Два приморца два часа ждали спасателей на дереве после того, как спаслись из тонувшего в потоке автомобиля, сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда.

"Путешественники возвращались со скалы Пржевальского. В нескольких километрах от села Екатериновка при переезде моста их автомобиль начало сносить в воду. Мужчины выпрыгнули из машины в чем были, повисли на ближайшем дереве. Автомобиль ушел под воду со всем имуществом и документами", — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что пострадавшие звали на помощь и их услышал сторож расположенного неподалеку предприятия. Он и сообщил о них спасателям.

Спасенные туристы рассказали, что им пришлось продержаться около двух часов, "а это было не просто, учитывая, что один из них не умеет плавать".

"Медицинская помощь путешественникам не требовала", — сообщает пресс-служба.

Как сообщает Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд, по прогнозу на 17 августа на большинстве рек в Приморье продолжается подъем уровня воды на 0,2-1,4 метра. Напряженная паводковая обстановка сохраняется на реках южной половины, где наблюдаются интенсивные подъемы уровня воды с разливами и затоплениями. Наблюдается выход воды из берегов рек Уссури, Арсеньевка и Илистая в их верхнем течении, Партизанская по всему течению, Артемовка, Шкотовка, малых притоков реки Раздольная, с подтоплением участков дорог, сельхозугодий, хозяйственных объектов в пониженных местах, мостовых переходов. Опасных явлений не ожидается.